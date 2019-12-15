Элитный алкоголь

Магазин рекомендует отправлять запросы о покупке или продаже элитного алкоголя, которое вы хотели бы продать. Оценка может быть произведена независимо от последующего решения продать бутылку.

Особенности выкупа

Стоимость текущей оценки определяется индивидуально и после ее принятия оплачивается заранее (до получения оценки) на основании счета. При этом если вы удовлетворены предложением и решили продать свою бутылку, сама отправка будет бесплатной – ее стоимость будет возмещена (путем увеличения предлагаемой цены на ваш виски на эту сумму). Сайт https://vikup-vina.ru/ продать элитный алкоголь с оценкой его стоимости. Но в отличие от многих магазинов, мы не предоставляем ложное «Мы платим аукционные цены», чтобы затем представить несоответствующее предложение.

Магазин представляет гарантированное предложение – потому что мы предлагаем именно эту сумму в данный момент для вашего конкретного вина или другого алкоголя. Также мы предупреждаем, что предложение некоторых продажных цен в розничной торговле – особенно старого или уникального вина – подвержено риску завышенной оценки относительно его фактической стоимости.

На стоимость бутылки существенно влияют, среди прочего:

тип алкоголя (страна происхождения, тип виски – солодовый или зерновой, смешанный или однократный и т. д.);

год и возраст вина (более старые выпуски, как правило, более дорогие) – примечание: мы считаем возраст виски только до его разлива в бутылки;

степень сохранности флакона, его укупорки, этикетки и упаковки (отсутствие грязи, повреждений, не выцветшего отпечатка и т. д.).

Хотите продать алкоголь?

Помните, что:

Наш магазин покупает как отдельные бутылки, так и целые коллекции – больше бутылок за одну транзакцию может означать лучшее ценовое предложение (количественный бонус). При этом ценообразование основывается на профессиональных знаниях самого вина, первичного и вторичного рынка, а также на анализе фактов, а не лозунгов, стереотипов или желаемого мышления.

Магазин является посредником при покупке и покупает алкоголь для перепродажи, а время, необходимое для цитаты, является переменным и зависит от конкретного сорта и типа алкоголя.

Продавец несет ответственность за предоставление бутылки в целости, а также за оплату доставки (и отправку виски обратно – при необходимости). Однако магазин не несет ответственности за риски и расходы, связанные с этим фактом со стороны Продавца.